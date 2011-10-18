-Ankara'da altılı 7.885,52 lira verdi İSTANBUL (A.A) - 18.10.2011 - Ankara'da bugün koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 7.885,52 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre altılı ganyan 1, 4, 7, 3, 5, 4 şeklinde sonuçlandı. Altılının yanı sıra 4, 7, 3, 5, 4 biçimindeki beşli ganyan 1.343,76 lira, 1, 2, 6, 2 şeklindeki birinci dörtlü ganyan 405,34 lira, 7, 3, 5, 4 biçimindeki ikinci dörtlü ganyan da 946,25 lira ikramiye kazandırdı. 2, 6, 2 şeklinde oluşan birinci üçlü ganyan 110,99 lira, 3, 5, 4 biçiminde tamamlanan ikinci üçlü ganyan ise 43,06 lira ikramiye verdi.