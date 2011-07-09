-ANKARA'DA ALTILI 69.576,74 LİRA VERDİ İSTANBUL (A.A) - 09.07.2011 - Ankara'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan, 69.576,74 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 1, 14/8, 4, 2, 2, 13 şeklinde sonuçlandı. Bu arada, 14/8, 4, 2, 2, 13 şeklinde oluşan beşli ganyan 4.113,67 lira, 4, 2, 2, 13 biçiminde tamamlanan dörtlü ganyan 172,46 lira, 4, 4, 12/4 şeklindeki 1. üçlü ganyan 2,15 lira, 2, 2, 13 biçiminde sonuçlanan 2. üçlü ganyan ise 11,55 lira ikramiye kazandırdı.