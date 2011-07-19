-ANKARA'DA ALTILI 114,86 LİRA VERDİ İSTANBUL (A.A) - 19.07.2011 - Ankara'da bugün koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 114 lira 86 kuruş ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre altılı ganyan 3, 12, 5, 1, 9, 3 şeklinde sonuçlandı. Altılı ganyanın yanı sıra 12, 5, 1, 9, 3 biçiminde neticelenen beşli ganyan 42,22 lira, 5, 1, 9, 3 şeklinde oluşan dörtlü ganyan 10,96 lira ikramiye kazandırdı. 3, 11, 6 biçimindeki 1. üçlü ganyan 170,97 lira, 1, 9, 3 biçimindeki 2. üçlü ganyan da 3,17 lira ikramiye verdi.