Ankara'da alışveriş merkezleri hızla artıyor

T24 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Açıldıkları bölgelerde iş yapan esnafın ve sanatkarın yok olmasına neden olan Alışveriş Merkezleri'nin (AVM), başkent Ankara'da peş peşe açılma çılgınlığının sürdüğünü” bildirdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye ortalaması 82 metrekare olurken, Ankara'da her bin kişiye 207 metrekare AVM alanı düşüyor. Ankara'da 4 kişiye neredeyse 1 metrekare AVM alanı düşüyor. AVM'lerin bu kadar çok açılması hem rasyonel hem de ekonomik değil” dedi.

Geçen yıl açılan 24 AVM ile 39 ildeki toplam AVM sayısının 238'e, toplam metrekarenin de 5,7 milyona çıktığına işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

“2010 yılının Ağustos ayında AVM sayısı 250'ye, toplam alan 6 milyon metrekareye ulaşmış, on yılda yüzde 443 büyümüştür. Açılışların yüzde 80'i Ankara ve İstanbul'da yoğunlaşırken, Anadolu'da nüfusu 300 binin üzerindeki illerimizde de sayı hızla artıyor. Bin kişiye düşen kiralanabilir alanın Türkiye ortalaması 82 metrekareye çıktı. Ama 207 metrekare ile Ankara, Yunanistan'da 125, İtalya'da 150, Çek Cumhuriyeti'nde 143, Avrupa ortalaması olan 200 metrekareyi geçerek, 2011 yılında 297 metrekareye ulaşacaktır.”

“Ankara, Avrupa ve Türkiye'nin AVM şampiyonu olmuştur” ifadesini kullanan Palandöken, şöyle devam etti:

“İstanbul 183, Denizli 122, Eskişehir 118, İzmir 115, Tekirdağ 105, Gaziantep ve Bursa 100 metrekare ile ortalamanın üzerinde alışveriş merkezine sahip illerimizdir. 2011 yılında toplam sayının 313 olması planlanan AVM sayısı 350'ye ulaşmadan, 'Perakende Yasası' çıkabilecek mi? Artık bu AVM çılgınlığına ne zaman dur denilebilecek? Bu arada bizde hızlanan lobi faaliyetlerini dikkatle izliyoruz.”



“Mahalle arası marketler hızla çoğalıyor"

Öte yandan, 1980'li yıllarda başlayan zincir marketlerin sayısının 1985 yılında 50'yi geçmezken, 1990 yılından itibaren organize perakendeciliğin hızla gelişmesiyle, 1998 yılında 2 bin 135'e, 10 yıl içinde yüzde 400 artışla 8 bin 252 ulaştığını ve 2009 yılında açılanlarla bu sayının 9 bini geçtiğini bildiren Palandöken, “Mahalle arasında açılan marketler artık kendilerine de zarar verme pahasına hızla çoğalmaktadır. 2012 yılına kadar sayının 15 bine yaklaşması bekleniyor. Bu hızlı sayısal artış aynı paralelde pazar paylarına da yansıyarak, 1998'de yüzde 15 olan payları 2010 yılında yüzde 60'a ulaşmıştır” dedi.

Bunların içinde 196 hipermarketin ise AVM'lerle beraber açılarak, modern şehircilik anlayışı açısından sakıncalarının yanında, açıldıkları bölgede 57 meslek dalında çalışan esnaf ve sanatkara büyük zarar verdiğine dikkati çeken Palandöken, hipermarket ve AVM'lerin, mütevazı sermayesiyle devlete yük olmadan ayakta kalmaya çalışan bakkal, kırtasiye, kasap, terzi ve ayakkabı tamircisi gibi esnafın işini kaybetmesine yol açtığını kaydetti.



