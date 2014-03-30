Ankara'da AKP ve CHP arasında kıran kırana yarış

30 Mart yerel seçimlerinde siyasi rekabet ve yarışın en öne çıktığı merkez Ankara oldu. 20 yıl sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni geri almaya çalışan CHP ile AKP arasında büyük bir yarış yaşanıyor. CHP'nin MHP kökenli adayı Mansur Yavaş saat 20:30 sıralarında zaferini ilan ederek hedefinin yüzde 51 olduğunu açıklarken AKP adayı Melih Gökçek Cihan Haber Ajansı'nın manipülasyon yaptığını iddia etti. Gökçek, zaferini ilan eden CHP adayı Yavaş'a "Hadi canım sen de" cevabını verdi.

Yerel yönetimler için kullanılan oyların sayımı sürüyor. Ankara’da 3 milyon 607 bin 785 seçmen 12 bin 234 sandıkta oy kullandı. Anadolu Ajansı'nın (A.A) verilerine göre saat 21:45 itibarıyla 2326 sandık açıldı. A.A'dan gelen ilk açıklanan sonuçlara göre 1994 seçimlerinden beri Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten ve 4. dönem için AKP'den aday olan İ. Melih Gökçek yüzde 48,13 ile birinci sırada.

A.A'ya göre CHP adayı Mansur Yavaş yüzde 41,22 ile ikinci sırada buluyor. Ancak CHP’nin en kuvvetli olduğu merkezler arasında bulunan Çankaya ilçesinde, bu veriler açıklandığı sırada açılan sandık sayısının yüzde 1 olduğuna dikkat çekiliyor.

Ankara’da MHP adayı Mevlüt Karakaya da yüzde 9,82 ile üçüncü sırada bulunuyor.

Cihan Haber Ajansı'na göre de 21:45 itibarıyla Ankara'nın ilçelerinde oy dağılımı şöyle: