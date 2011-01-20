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ANKARA'DA AİLE FACİASI ANKARA (A.A)

20 Ocak 2011 16:42

-ANKARA'DA AİLE FACİASI ANKARA (A.A) - 20.01.2011 - Altındağ'da cinnet getiren baba, kızının boğazını keserek öldürdükten sonra intihar etti. Başpınar Mahallesi'nde oturan ve seyyar köftecilik yaptığı bildirilen Salih Seçkin adlı kişi, 11 yaşındaki kızı Aleyna Seçkin'i boğazını keserek öldürdü. İlköğretim öğrencisi kızını cinnet getirerek öldüren Salih Seçkin, daha sonra oturduğu apartmanın dördüncü katından atladı.  Ağır yaralanan Salih Seçkin, kaldırıldığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Salih Seçkin'in, eşi Tesmiye Seçkin ile aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu ve eşinin bir hafta önce evi terk etmesi üzerine psikolojik bunalıma girerek cinnet getirdiği iddia edildi. 

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