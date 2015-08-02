Ankara'da 9 saatlik güvenlik toplantısı

Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında dün 30 ilden gelen mülki ve idari erkan ile güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantı 9 saat sürdü.

Toplantıyla ilgili olarak Başbakanlık Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu başkanlığında 31 Temmuz 2015 Cuma günü 30 ilden gelen mülki ve idari erkan ile bir güvenlik toplantısı gerçekleştirilmiştir. Sayın Başbakanımızın toplantısında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Kenan İpek, İçişleri Bakanı Sabahattin Öztürk, Genelkurmay İkinci Başkanı Org. Yaşar Güler, Jandarma Genel Komutanı Org. Abdullah Atay, Başbakanlık Müsteşarı Kemal Madenoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz ve ilgili bürokratlar hazır bulunmuşlardır. Doğu-Güneydoğu illeri ile Ankara, İstanbul ve İzmir Valilerinin yanı sıra il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri, illerdeki güvenlik ve istihbarat yetkililerinin katıldığı toplantı Ankara'da gerçekleşmiş ve 9 saat sürmüştür.



Toplantıda, gerçekleştirilen 'Huzur ve Demokrasi' operasyonu çerçevesinde bölgedeki son durum detaylı bir şekilde ele alınmıştır.



Toplantı 3 başlık altında gerçekleştirilmiştir.



1. Terör örgütlerinin bölgedeki durumu ve faaliyetleri

2. Operasyon sonrasındaki durumun tespiti ve verilen talimatların uygulama seviyesi

3. Bundan sonra alınacak önlemler ve gerekli talimatların verilmesi



Toplantı sırasında her ilin durumu tek tek ele alınmış, kritik bölgelerde ilçe ve mahalle bazlı değerlendirmeler yapılmış, DEAŞ ve PKK riskleri nedeniyle Suriye ve Irak sınırındaki illerimizin durumu ayrıntılı bir şekilde gözden geçirilmiştir. Güvenlik birimleri arasındaki koordinasyon mekanizmalarının işlerliği gözden geçirilmiştir.

Sayın Başbakanımız ilgili vali ve bürokratlara tüm mücadelenin demokratik hukuk devleti kuralları içerisinde sürdürülmesi, hiçbir yasadışı örgütün halkımız üzerinde baskı kurmasına izin verilmemesi, baskı aracı olarak kullanılan yapıların tasfiyesi, vatandaşlarımızın günlük yaşamının normal akışında devamı için her türlü önlemin alınması, başta DEAŞ, PKK ve DHKP-C olmak üzere tüm terör örgütleri ile etkin mücadele talimatlarını vermiştir. Toplantıda verilen talimatların ve alınan kararların periyodik takibi için Başbakanlık Koordinasyon Merkezi bünyesinde bir mekanizma tesis edilmiştir. Milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden terör örgütleri ile mücadele kesintisiz bir şekilde devam edecektir.'