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Ankara'da 8 Gezi eylemcisine tahliye

Başkentteki Gezi Parkı soruşturmalarının tutuklu sekiz şüphelisinin tahliyesine karar verildi

26 Temmuz 2013 18:20

Başkentteki Gezi Parkı soruşturmalarının tutuklu sekiz şüphelisinin tahliyesine karar verildi.

Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. maddesiyle görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin yürüttüğü soruşturmanın tutuklu şüphelilerinden sekizinin durumları, duruşmalı olarak incelendi.

TMK'nın 10. maddesiyle görevli hakim Nihal Uslu, şüpheliler ve avukatlarının beyanlarını dinledikten sonra sekiz şüphelinin de adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Tahliyelerine karar verilenler Cihan Ağtaş, Deniz Can Aydın , Hasan Koç, Murat Bozkurt, Taner Aka, Yadigar Vuruşaner, Yener Çıracı ve Yusuf Bahtiyar. Tahliyelerle birlikte Gezi Parkı eylemleri kapsamında Ankara'da tutuklu bulunanların sayısı 15'e düştü.

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