Ankara’da 8 bin 500 polisle operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, 8 bin 500 polisin katılımıyla geniş kapsamlı "huzur operasyonu" başlatıldı.

Hürriyet’in haberine göre, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent merkezinde ve ilçelerde başlatılan operasyona, ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polisler ile motosikletli polis timleri (Yunus), çevik kuvvet, narkotik ve trafik ekipleri katılıyor.

Operasyona, helikopterle havadan destek sağlanırken, özel harekatpolisleri de eşlik ediyor.

Operasyonun, "Türkiye tarihinde ilk kez bir ilde 8 bin 500 polisinkatılımı ile yapıldığı" ifade edildi.

Operasyon kapsamında, Çankaya'daki birçok cadde ve sokakta, Altındağ ilçesinde Ulus-Çankırı caddesinde, Hıdırlıktepe civarında, Yenimahalle'deki umuma açık eğlence mekanlarında denetimler gerçekleştiriliyor. Kent merkezinde 70 noktada vatandaşlara yönelik kimlik kontrolleri ve araçlarda aramalar yapılıyor.