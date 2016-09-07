T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara’da 8 bin 500 polisle operasyon

Geçtiğimiz günlerde 5 bin polis ile İstanbul’da ‘huzur operasyonu’ yapılmıştı

07 Eylül 2016 02:18

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, 8 bin 500 polisin katılımıyla geniş kapsamlı "huzur operasyonu" başlatıldı.

Hürriyet’in haberine göre, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent merkezinde ve ilçelerde başlatılan operasyona, ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polisler ile motosikletli polis timleri (Yunus), çevik kuvvet, narkotik ve trafik ekipleri katılıyor.

Operasyona, helikopterle havadan destek sağlanırken, özel harekatpolisleri de eşlik ediyor.

Operasyonun, "Türkiye tarihinde ilk kez bir ilde 8 bin 500 polisinkatılımı ile yapıldığı" ifade edildi.

Operasyon kapsamında, Çankaya'daki birçok cadde ve sokakta, Altındağ ilçesinde Ulus-Çankırı caddesinde, Hıdırlıktepe civarında, Yenimahalle'deki umuma açık eğlence mekanlarında denetimler gerçekleştiriliyor. Kent merkezinde 70 noktada vatandaşlara yönelik kimlik kontrolleri ve araçlarda aramalar yapılıyor.

ETİKETLER

ankarapolishuzur operasyonupolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24