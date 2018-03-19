T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da 70 milyon dolar değerinde nükleer madde ele geçirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dünyada sadece ABD ve Rusya'nın ürettiği, stratejik ve kullanımı limitli olan değeri 70 milyon doların üzerinde 1 kilo 441 gram 'kaliforniyum' is

19 Mart 2018 17:24

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dünyada sadece ABD ve Rusya\'nın ürettiği, stratejik ve kullanımı limitli olan değeri 70 milyon doların üzerinde 1 kilo 441 gram \'kaliforniyum\' isimli nükleer madde ele geçirdi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmaları sonucunda, nükleer araştırmalarda, füze yapımı ve reaktörlerde, yüksek atom ağırlığına sahip elementlerin sentezinde, altın ya da gümüş arama çalışmalarında, nötron kaynağı olarak kullanılan kaliforniyum maddesinin gümrük işlemine tabi tutulmadan Türkiye\'ye getirildiği ve Ankara\'da satışa sunulacağı tespit edildi. Maddenin insanlarda iskelet dokudaki biyoakümülasyonu kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu bozduğu belirlendi.
Yapılan çalışmalar neticesinde kaliforniyum maddesinin araçta muhafaza edildiği, Ankara\'da satışı sağlandıktan sonra yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılacağı belirlendi. Bunun üzerine kaçakçılık ekipleri tarafından Pursaklar ilçesi Turgut Özal Mahallesi\'nde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak yapılan operasyonda, durdurulan araç içinde değeri 70 milyon doların üzerinde olan 1 kilo 441 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
KALİFORNİYUM NEDİR?
Kaliforniyumun dünyadaki en pahalı maddelerden biri ve doğada bulunmayan sentetik bir aktinit olduğu biliniyor. İlk kez Şubat 1950\'de Kaliforniya Üniversitesi\'nin Berkeley\'deki laboratuvarında küriyumun alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile bombardıman edilmesiyle üretildi. Element, keşfedildiği Kaliforniya Üniversitesi ve Kaliforniya eyaletinin onuruna bu şekilde isimlendirildi.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan CEYLANANKARA DHA ANKARA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla MücadeleMüdürlüğüABDRusyaKaçakçılık Suçlarıyla MücadeleTürkiyeAnkaraMaddeninYapılanBununPursaklarTurgutMahallesiOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24