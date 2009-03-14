Ankara'da 7 kişiden biri icralık

Ankara'da 650 bin alacak için icra takibi başlatıldı. İcraların yarısı kredi kartları ile bankalardan çekilen kredilerin ödenmemesinden kaynaklanıyor.





Memur kenti olan Ankara'da diğer illere oranla daha çok sayıda kişi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ediliyor.



Esnaf ve sanatkâr sayısının nüfusa oranı az olmasına karşın veriler başkentte işsizliğin hızla tırmandığını ortaya koyuyor.



NTV'den Gökhan Gerçek'in haberine göre, Ankara Adliyesi'nden yansıyan rakamlar da bu darboğazı gözler önüne seriyor. 32 icra dairesinin görev yaptığı Ankara'da son rakamlara göre, işleme konulan dosya sayısı tam 650 bini buldu.



Bu rakam nüfusun geneline oranlandığında başkentte her 7 kişiden birinin icra takibinde olduğu ortaya çıkıyor.



Ödenmeyen çek ve senet borçlarının ağırlıkla yer aldığı icra dosyalarında en büyük pay bankaların başlattığı icra takiplerine ait.



Yarısı kredi kartı



650 bin icra takip dosyasının yarısı kredi kartları ile bankalardan çekilen kredilerin ödenmemesinden kaynaklanıyor. Elektrik, su telefon ve GSM operatörlerinin takibe aldırdığı dosya sayısı ise 250 binin üzerinde.



Ödeme güçlüğü çeken borçlular ise icradan kurtulmak için farklı yöntemlere başvuruyor. İkametgah adresini değiştirmek en bilinen yöntem. İşyerini düşük gelirli çalışanının üzerine geçirmek, evdeki eşyaları değersiz olanlarla değiştirmek de icralık olanların başvurduğu yöntemler arasında yer alıyor.



İcra takibi aile birliğini de sarsıyor. Haciz gelmeden önce boşanan çiftler, malları paylaşarak icra riskini en azından yarı yarıya azaltıyor



