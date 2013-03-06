Ankara'daki yangın 680 dükkânı kül etti

Altındağ ilçesinde çıkan yangında 680 dükkan kül oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında dükkanlar kullanılamaz hale geldi, 2 itfaiyeci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ Belediyesi Yunus Emre Halk Çarşısı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler çarşının tamamını sardı. İtfaiye ekipleri, çarşının çatısının çökmesi ve ufak çapta meydana gelen patlamalar nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlandı.

Halk arasında rus pazarı olarak da bilinen çarşının içine girmeye çalışan esnaf ile polis ekipleri arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Bazı esnaf da yangını gözyaşları içinde izledi.

Yunus Emre Halk Çarşısı bekçisi Davut Yılmaz, ''Patlama sesi duydum. Yandaki benzinlik patladı sandım, baktım bizim burası yanıyor. İtfaiyeye haber verdik. Kendi imkanlarımızla söndürmeye çalıştık ama başaramadık'' dedi.

Altındağ Belediyesi Yunus Emre Halk Çarşısı Dernek Başkanı Özal Balkalı da çarşıda 680 dükkan olduğunu, yangının sabotaj olabileceğini öne sürdü.

Çarşının yakınında bulunan birer benzin ve LPG istasyonlarındaki çalışanlar tahliye edildi, olası bir yangına karşı ticari faaliyeti durdurulan iki istasyona itfaiye ekipleri tarafından köpük sıkıldı.

Mahallenin elektrikleri önlem amacıyla kesilirken, bazı oteller de boşaltıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

52 araçla müdahale edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nöbetçi Müdürü Mustafa Irmak, AA muhabirine, ''Yangına 52 araç ve 126 personelle müdahale ettik. Yangın söndürüldü ancak çarşı kullanılamaz durumda'' dedi. Olay yerini ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sigortası olmayan iş sahiplerinin zararlarınım tazmin edileceğini söyledi.

Yangını söndürmeye çalışırken yaralanan 2 itfaiyeci hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.