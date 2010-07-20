-ANKARA'DA 6,5 MİLYAR LİRA VERGİ BORCU ANKARA (A.A) - 20.07.2010 - Ankara'nın vergi borçluları listesi açıklandı. Başkentte 1 milyon 50 bin mükellefin devlete 6,5 milyar lira vergi borcu bulunuyor. Ankara Vergi Dairesi Başkanı Şinasi Candan'dan alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle vadesi geçtiği halde 30 Haziran 2010 tarihine kadar ödenmeyen 150 bin lira ve üzerindeki vergi borçlularını kapsayan listeler, ilgili vergi dairelerine asıldı. Listede, Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına takas ve mahsup başvuruları kabul edilen belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası belediyelere ait olan şirketler yer almadı. Aynı şekilde, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanuna göre taksitlendirilen ve ödeme süresi henüz sona ermeyen borçlar ile Vergi Barışı kapsamında taksitlendirilen vergiler de listeye dahil edilmedi. -6 MİLYAR LİRALIK BORÇ TAKILDI- Ankara Vergi Dairesi Başkanı Candan, başkentte vergi dairelerine vergi borcu olan 1 milyon 50 bin mükellef olduğunu bildirdi. Candan, söz konusu mükelleflerin toplam vergi borcunun da 6,5 milyar lira olarak belirlendiğini söyledi. Candan, ''1 milyon 50 bin mükellef içinde 10 lira vergi borcu olan da var, 387 milyon lira vergi borcu olan da. Borçlu mükelleflerin önemli bölümünü de motorlu taşıt sahipleri oluşturuyor. Bunu veraset ve intikal vergisi grubundaki vergi borçluları izliyor'' dedi. Ankara Vergi Dairesi Başkanının verdiği bilgiye göre, 6,5 milyar liralık vergi borcunun 1 milyar 736 milyon 604 bin 838 lirası da başkentin en fazla vergi borcu olan ilk 100 mükellefe ait bulunuyor. Borçlular listesinin başında da tasfiye halindeki İmar Bankasının Ankara Şubesi yer alıyor. 387 milyon 886 bin 193 lira vergi borcu olan Ankara Şubesini, 95 milyon 780 bin 659 liralık vergi ile Turpet Akaryakıt Nakliyat Turizm Limited Şirketi, 81 milyon 719 bin 483 liralık vergi ile Hema Dişli Sanayi ve Ticaret A.Ş, 75 milyon 436 bin 232 liralık vergi ile de Ekose Tekstik Giyim San. ve Ticaret Ltd Şirketi izliyor. Listede, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş'nin de 40 milyon 922 bin 813 lira vergi borcu olduğu görülürken, borçlu belediyeler de dikkat çekiyor. Mamak Belediyesi 38 milyon 463 bin 471 liralık vergi ile listenin 9'uncu, Çankaya Belediyesi 34 milyon 854 bin 849 liralık vergi ile 11'inci, Altındağ Belediyesi 8 milyon 472 bin 991 liralık vergi ile 45'inci, Kızılcahamam Belediyesi ise 4 milyon 839 bin 12 liralık vergi ile 70'inci sırada bulunuyor. Bu arada Ankara'nın merkez ilçelerinden Çankaya Belediyesinin vergi borcunda geçen yıla göre 26,2 milyon lira, Mamak Belediyesinin 7,2 milyon lira, Altındağ Belediyesinin ise 1,7 milyon lira artış meydana geldi. Başkentin vergi borçluları listesinde, özel sektörün de Hema Dişli Sanayi, D.K.Y Telekomünikasyon, Veziroğlu Mühendislik, Genel Mühendislik, Damla Petrol ve Köksallar Turizm gibi tanınmış kuruluşları da yer aldı.