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Spor

Galatasaray bu kez de 'gençler'e takılıdı

Süper Lig'deki son 2 maçından sadece 1 puan alan Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'yle karşı karşıya geldi

20 Ekim 2012 01:01

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Galatasaray, gol düellosuna dönen maçta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve kötü gidişatını sürdürdü. Bu maça kadar ligdeki son 2 maçından 1 puan alabilen ve Şampiyonlar Ligi'nde evinde Braga'ya yenilen G.Saray, Başkent deplasmanından da son dakikalarda bulduğu golle 1 puan alabildi.

Ev sahibi ekip Gençlerbirliği'nde Azofeifa 26. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda oyuna giren Umut Bulut 54. dakikada Galatasaray'ın beraberlik golünü atarken 2 dakika sonra Johan Elmander takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıyan isim oldu.
 
İkinci yarıya tutuk başlayan Gençlerbirliği 66. dakikada Aykut Demir ile tekrar eşitliği sağlarken 67. dakikada Jimmy Durmaz'la tekrar 3-2 öne geçerek lider Galatasaray'ı şoka uğrattı.
 
Ancak sarı kırmızılı ekipte Hakan Balta 86. dakikada Başkent'teki gol düellosuna son noktayı koyan isim oldu. Tecrübeli futbolcu attığı golle skoru 3-3 yaptı.
 
Galatasaray, ligde Orduspor'a 2-0 yenilmiş, ardından Eskişehirspor ile sahasında 1-1 berabere kalmıştı. Gençlerbirliği ile de deplasmanda 3-3 berabere kalan Galatasaray ligde üst üste 3 maçtır kazanamamış oldu.
 
Sarı kırmızılılar gelecek hafta sahasında Kayserispor'u ağırlarken Gençlerbirliği ise deplasmanda Karabükspor'a konuk olacak.
 
 

Karşılaşma öncesi şov

 
 
19 Mayıs Stadı'nda maç öncesi çeşitli gösteriler yapıldı.
 
Statta müziği Kırmızı-Kara Sound System yaparken, başkent kulübünün “Kırmızı-Kara Burası Ankara” marşının sözlerini yazan ve bestesini yapan Ais Ezhel canlı performans sergiledi.
 
 

Gençlerbirliği tribünlerinde boşluklar

 
 
Bilet fiyatlarının tartışıldığı karşılaşmada Galatasaray taraftarları kendilerine ayrılan kapalı ve kale arkası bölümlerini doldururken, Gençlerbirliği taraftarları için ayrılan kale arkası bölüm boş kaldı.
 
Kırmızı-siyahlılar daha çok maraton tribünününden maçı izledi.
 
Karşılaşmada 800 resmi ve 270'i özel olmak üzere 1070 güvenlik görevlisi önlem aldı.
 

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