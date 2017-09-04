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Ankara'da 500 polisle uyuşturucu operasyonu; 10 gözaltı

Operasyona narkotik, asayiş, çevik kuvvet ve özel harekat polis personelleri katıldı

04 Eylül 2017 04:37

Ankara Altındağ'daki Kale Mahallesi'nde 500 polisle gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi değişik suçlardan gözaltına alındı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 500 personelin katılımıyla uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Tarihi Kale Mahallesi'nde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, asayiş, çevik kuvvet ve özel harekat unsurlarının katılımıyla akşam saatlerinde eş zamanlı uygulama yapıldı.

Beş yüz personelin katıldığı operasyonda, 2 köpek, 5 TOMA ve 5 zırhlı araç kullanıldı. Uygulamada 742 şahıs sorgulanırken 346 araç kontrol edildi, 10 kişi değişik suçlardan gözaltına alındı, 12 araca değişik suçlardan cezai işlem uygulandı ve 4 araç trafikten men edildi.

Ayrıca yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca ve 42 fişek ele geçirildi.

 

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