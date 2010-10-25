-ANKARA'DA 5 ASKER GÖZALTINDA ANKARA (A.A) - 25.10.2010 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''fuhşa aracılık ettikleri, bu şekilde elde ettikleri bilgiler ve kaydettikleri görüntülerle bazı bürokratlar ile askerlere şantaj yapmayı amaçladıkları öne sürülen kişilere yönelik'' soruşturma kapsamında Ankara'da 5 asker gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği arama kararı üzerine başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 9 ilde operasyon başlatıldı. Ankara'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında askerlerin, Savunma Sanayi Müsteşarlığında çalışan bir üst düzey görevli ile bir TÜBİTAK çalışanın da bulunduğu 15 kişiye ait ev ve iş yerlerinde arama yaptı. Soruşturma kapsamında Ankara'da 5 askerin gözaltına alındığı kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''fuhşa aracılık ettikleri, bu şekilde elde ettikleri bilgiler ve kaydettikleri görüntülerle bazı bürokratlar ile askerlere şantaj yapmayı amaçladıkları öne sürülen kişilere yönelik'' soruşturma kapsamında, bazı muvazzaf ve emekli subayların müşteki sıfatıyla ifadesine başvurulmuştu.