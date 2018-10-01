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Ankara'da 47 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı

ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

01 Ekim 2018 13:36

ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı tespit edilen 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığı ile Özel Sağlık Kurumları\'nda 4\'ü faal çalışan 10\'u ihraç 14 kişi, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'ndan tamamı ihraç 27 kişi, Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan tamamı ihraç 3 kişi, kapatılan dernek eski yöneticisi 2 kişi ve kapatılan medya dağıtım şirketi eski muhabiri 1 kişi olmak üzere toplam 47 şüpheli hakkında \'ByLock\' kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 25\'i Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yakalama işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

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