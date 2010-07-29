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Ankara'da 400 metrede göçük: 2 işçi öldü...

Sodyum sülfat üretim tesisinde galeri açma çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti.

29 Temmuz 2010 03:00

T24 - Ankara'daki sodyum sülfat üretim tesisinde 400 metre derinlikte galeri açma çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybederken, işçilerin memleketleri Bartın'da toprağa verileceği bildirildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan beldesinde faaliyet gösteren sodyum sülfat üretim tesislerinde meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti.

Çayırhan beldesinde kurulu Alkim Alkali Kimya AŞ'ye ait sodyum sülfat üretim tesislerinde, galeri açma çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. 

Gece vardiyasında, 400 metre derinlikte meydana geldiği belirtilen göçükte, jumbo operatörü olarak çalışan 24 yaşındaki Sezgin Güneş ile 25 yaşındaki Ayhan Ulusoy hayatını kaybetti. Savcının incelemesinden sonra 2 işçinin cesedi otopsi için Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

İşçiler, memleketleri Bartın'da toprağa verilecek. Sodyum sülfat deterjan, kağıt, cam ve tekstil sanayisinde kullanılan temel ham maddelerden birini oluşturuyor.


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