Ankara'da 40 yıllık ağaçlar sabaha karşı söküldü!

Vatandaşın tepkisinden çekinen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şentepe'ye yapılması planlanan teleferik hattı boyunca yer alan 40 yıllık ağaçları sabaha karşı sökme yoluna gitti.

Ani bir sahur operasyonu ile başlayan ağaç sökme eylemini fark eden halkın tepki göstermesi üzerine alana çevik kuvvet ekipleri ve TOMA’lar gönderildi.

radikal.com.tr'nin haberine göre, Büyükşehir Belediyesi, teleferik projesinin ikinci durağına denk gelen yarım asırlık ağaçları sökme kararı aldı. Gezi Parkı eylemleri nedeniyle vatandaşın tepkisinden çekinen ekipler, ağaçları dün sabaha karşı 03.30’da sökmeye başladı. Mahalle sakinleri ağaçların kesileceği endişesiyle dört duraktan oluşan teleferiğin Yunus Emre kavşağına yapılacak olan ikinci durağının başka bir yere taşınmasını istemişti.



200 kişilik grup protesto etti



Gece yarısı operasyonuna tepki gösteren yaklaşık 200 kişilik grup da kavşaktaki 40 yıllık çam ağaçların sökülmesini tepkiyle karşıladı. Yenimahalle’de oturan vatandaşlar ağaçların söküldüğü alana gelerek belediyeyi protesto etti. Tepkilerini dile getiren vatandaşlar her akşam ağaçların söküldüğü alanda toplanarak protesto yapma kararı da aldı. Vatandaşın ağaçların sökülmesini protesto etmesi üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri ve TOMA’lar sevk edildi.

Teleferiğin ikinci durağının yapılacağı bin 475 metrekarelik Yunus Emre Kavşağı’nda yaklaşık 35 kara çam bulunduğunu aktaran çevre sakinleri ağaçların ise 40 yıllık olduğunu hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri 1 Temmuz’da teleferiğin istasyonunun yapılacağı yeşil alanı tahta paravanlarla çevirmişti.

İlk aşamasının şubat ayında, ikincisinin ise bir yıl sonra bitirilmesi planlanan teleferiğin yapımının ilk zamanlarında belediye, gelen tepkiler üzerine paravanları kaldırmak zorunda kalmıştı.