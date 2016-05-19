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Ankara'da 4 bin polisin katılımıyla operasyon yapıldı

Operasyon, 19 mayıs törenleri ve AKP Olağanüstü Kongresi öncesinde son zamanlardaki terör olaylarının benzerlerinin yaşanmaması amacıyla yapıldı

19 Mayıs 2016 05:35

Ankara Emniyet Müdürlüğünce, 4 bin polisin görev aldığı "Huzur Operasyonu" yapıldı. Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan'ın talimatıyla Başkent'te, 19 Mayıs etkinlikleri ve hafta sonu yapılacak AKP Olağanüstü Kongresi nedeniyle son zamanlardaki terör olaylarının benzerlerinin yaşanmaması amacıyla başlatılan operasyonda, şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonda, terörle mücadele, çevik kuvvet, motorize yunus, trafik, kaçakçılık ve organize suçlar ile narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüklerinden 4 bin emniyet mensubu görev aldı.

Operasyon kapsamında şehrin giriş ve çıkış noktaları ile komşu illerle bağlantı yolları bulunan ana arterlerde denetim gerçekleştirildi.

Operasyon, polis helikopterinin de desteğiyle merkez ve ilçelerde eş zamanlı gerçekleştirilirken, uygulama noktalarında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Uygulama noktalarında, araçlar ekipler tarafından durdurularak aranıyor, araçların plakaları ve araçtakilerin kimlikleri sorgulanıyor, üst araması yapılıyor. Uygulamalarda suç unsuruna rastlananlar ile haklarında arama ve yakalama kararı bulunan kişiler gözaltına alınıyor.

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