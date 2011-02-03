-ANKARA'DA "MÜBAREK" PROTESTOSU (FOTOĞRAFLI) ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Mazlum-Der ve Devrimci Sosyalist İşçi Partisi üyesi bir grup, Mısır'da devam eden gösterilere destek vermek amacıyla geceyarısına doğru Mısır Büyükelçiliği önünde eylem yaptı. Büyükelçilik önünde toplanan grup adına konuşan Mazlum-Der Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, özgürlüğe karşı ayaklanan Mısır halkının üzerine Orta Doğu'yu kana bulayan İsrail destekçisi Mübarek rejimi tarafından saldırılar düzenlendiğini belirterek, ''Yüzbinlerce insanın üzerine hedef gözetmeksizin ateş açıldığını öğrendik. Bunun üzerine Mısır halkının yalnız olmadığını haykırmak için burada bir kez daha toplandık'' dedi. ''Eğer halklar adalet, özgürlük için ayağa kalkarsa bunun karşısında hiçbir diktatörün hiçbir gücün durma şansı yoktur'' diye konuşan Ünsal, 9 gündür teslim olmayan Mısır'da bunu gördüklerini söyledi. Konuşmanın ardından meşaleler taşıyan grup, üzerinde Hüsnü Mübarek'in resminin bulunduğu dövizleri yakarak tekbir getirdi. Yaklaşık yarım saat süren protesto eyleminde, ''Mısır halkı kazanacak'', ''Siyonist köpeği katil Mübarek'', ''Kahrolsun işbirlikçi hainler'', ''Dün Tunus'ta, bugün Mısır'da yaşasın küresel intifada'', ''Firavun Hüsnü İsrail'e git'' şeklinde sloganlar atıldı. Grup, atılan sloganların ardından dağıldı.