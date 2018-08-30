Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuya kutlandı

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Kentte düzenlenen geçit törenini Türk bayrakları ile izleyen vatandaşlar, asker ve polislere sevgi gösterisinde bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, Ankara\'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus\'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni düzenlendi. Meclisin Dikmen Kapısı önünden başlayan yürüyüşe, tören birlikleri, muharip gaziler, 15 Temmuz gazileri, AFAD, Türk Kızılayı, AKUT ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı. Askerlerin büyük boy Atatürk posteri taşıdığı törende, Cumhurbaşkanlığı Bandosu ve askeri bando tarafından da marşlar çalındı. Türk bayraklarıyla geçit törenini izlemeye gelen vatandaşlar, askerlere ve polislere sevgi gösterisinde bulundu. Atatürk Bulvarı üzerinde başlayan yürüyüş, Ulus\'taki eski Meclis önünde son buldu.



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