Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuya kutlandı

Ankara\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kentte düzenlenen geçit törenini Türk bayrakları ile izleyen vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yıl dönümü nedeniyle, Ankara\'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus\'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni düzenlendi. Meclisin Dikmen Kapısı önünden başlayan yürüyüşe, tören birlikleri, muharip gaziler, 15 Temmuz darbe girişimi gazileri, AFAD, Türk Kızılayı, AKUT ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı. Askerlerin büyük boy Atatürk posteri taşıdığı geçitte, Cumhurbaşkanlığı Bandosu ve askeri bando tarafından da marşlar çalındı. Türk bayraklarıyla geçit törenini izlemeye gelen vatandaşlar, özellikle askerlere ve polislere sevgi gösterisinde bulundu. Atatürk Bulvarı üzerinde başlayan yürüyüş Ulus\'taki eski Meclis önünde son buldu.

Görüntü Dökümü:

-Geçit töreninden görüntüler

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

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GÖRÜNTÜLER: \"Eski Meclis Binası önünde 30 Ağustos geçit töreni\" BAŞLIKLARI İLE GEÇİLDİ