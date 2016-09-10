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Ankara’da 3 bin polis ile operasyon

Tren garında giriş ve çıkış yapan tüm yolcular kontrolden geçirilip GBT soruluyor

10 Eylül 2016 01:57

Ankara'da bayram öncesi 3 bin polis ile ‘huzur operasyonu başlatıldı.

Habertürk’ün haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde operasyona Yunus Timleri, Çevik Kuvvet, Narkotik, Özel Harekât, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Pursaklar ve Yenimahalle Emniyet Müdürlükleri ekiplerinin destek veriyor.

Bayram öncesi Ankara’daki tüm umuma açık eğlence yerleri, Kızılay, Sakarya caddesi ve açılan sokaklar, Tunus caddesi, Bestekar sokak, Tunalı Hilmi, Ulus Çankırı caddesi ile açılan tüm sokaklarda bulunan umuma açık eğlence mekanları ile cadde ve sokaklarda, Hıdırlıktepe de, Yenimahalle ilçesindeki tüm umuma açık eğlence mekanlarında uygulama yapılıyor.

GBT kayıtları sorgulanıyor ve kişilerin üst, araç ve çantalarında aramalar yapılıyor.

Yine Ankara iline giriş yapılan bütün anayollar ile şehir merkezindeki 70 noktada yol kontrolü yapılarak, araçlar ve kişilerin üstleri aranıyor.

Asayiş Şube ekipleri ile Çevik Kuvvet ekipleri AŞTİ'de 400 polisin katılımıyla uygulama yapılıyor. Kişilerin GBT kayıtları sorgulaması yapılıyor. Kişilerin ve bagajlarının aranması yapılıyor.

Tren garında giriş ve çıkış yapan tüm yolcular kontrolden geçirilip GBT soruluyor.

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