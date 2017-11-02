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Ankara'da 3 ay eylem yasağı

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA Valiliği, il genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda 1 Kasım 2017 tarihinden itibaren üç ay süreyle açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser gibi toplu etkinliklerin yasaklandığını açıkladı

02 Kasım 2017 15:24

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA Valiliği, il genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda 1 Kasım 2017 tarihinden itibaren üç ay süreyle açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser gibi toplu etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.
Ankara Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"OHAL kapsamında çıkarılan KHK\'lar ile görevlerinden ihraç edilen, işe geri dönme talebiyle açlık grevi yaptıkları sırada gözaltına alınan ve tutuklanan DHKP-C Kamu Emekçileri Cephesi (KEC) mensubu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça\'ya destek vermek, tutuklanmalarını protesto etmek amacıyla 24 saat esasına göre ilimizin muhtelif yerlerinde, parklarında açlık grevi veya oturma eylemi düzenleneceğine dair istihbarat alınmıştır\" denildi.
Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:
\"Bu tür eylemlerin, vatandaşların istirahat ve dinlenme amacıyla kullanılan parkları yoğun olarak tercih etmeleri nedeniyle çevreye rahatsızlık verebileceği; terör örgütleri tarafından, katılımcılar ve vatandaşlara yönelik olarak eylem yapılabileceği ve böylelikle kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenlerle Ankara genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda 1 Kasım 2017 tarihinden itibaren üç ay süreyle açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser ve bunun gibi toplu etkinlikler; 5442 sayılı İl idaresi Kanunu’nun 11/c maddesine göre ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyet, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'nun 17. maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/m maddesi hükümleri doğrultusunda yasaklanmıştır.\"
Ayrıca emir ve yasaklara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı ifade edildi. 

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