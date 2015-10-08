Ankara'da 29 HDP'linin gözaltına alındığı operasyonun ihbar maili: Şerefsizler… Allah belalarını versin...

Ankara’da 29 HDP’linin gözaltına alındığı operasyonun bir vatandaş tarafından gönderilen ihbar mailiyle başladığı ortaya çıktı. Pek çok hakaretin yer aldığı mailde Ankara’da yaşadığını belirten kişi HDP’lilerden “Şerefsizler… Bunların Allah belasını versin. Benim de birçok Kürt arkadaşlarım var. PKK’lılarla bu vatan hainlerini ayırmak gerek” diye söz etti. Konuya ilişkin Evrensel gazetesine bilgi veren avukat Hasan Erdoğan, Şüphelilerin Facebook adreslerinin de yer aldığı mailin dosyada yer alan tek belge olduğunu söyledi. Dosyada yer alan mail şöyle:

“Ben Ankara’da ikamet ediyorum. Bilgisayar mühendisiyim. Son dönemde doğu ve güneydoğu bölgesinde polisimizi, askerimizi şehit ediyorlar. Bunların Allah belasını versin. Benim de birçok Kürt arkadaşlarım var. PKK’lılarla bu vatan hainlerini ayırmak gerek. Sosyal medyada geçen akşam gezinirken Facebook’ta bu vatan hainlerinin fotoğraflarını paylaşan birçok kullanıcı gördüm ve baktım ki Ankara’daki bu vatan hainlerinin benim Kürt arkadaşlarımı paylaştığı resimlerle, yazılarla halkımızı kin ve düşmanlığa sevk ederek ülkemizi bölmeye çalışıyorlar. Olmayan, olmadıkları yazıları yazıyor, dağdaki PKK’lıyı şirin göstererek arkadaşlarımı kandırmaya çalışıyorlar. Vatan hainlerinin propagandasını yaparak masum insanları kandırmaya çalışıyorlar. Bu şerefsizlerle ilgili aşağıda verdiğim linklerden bazılarını size gönderiyorum. Halkımızı kin ve düşmanlığa yöneltmeye çalışan bu şahıslar hakkında gerekli işlemleri başlayacağınıza inanıyorum. Hem güzel vatanımızda yaşıyorlar hem de ülkemizi bölmeye çalışıyorlar. Suruç’ta meydana gelen patlamada ölen Ece Dinç acaba oyuncak mı götürdü yoksa PKK’lılara mermi mi götürdü. Başka Türkiye yok. Allah yar ve yardımcınız olsun.”

Gözaltı süresi uzadı

Konuya ilişkin konuştuğumuz Avukat Hasan Erdoğan, ihbar mailinin dosyadaki tek belge olduğuna dikkat çekti. Savcıya konuya ilişkin itirazda bulunduklarını belirten Erdoğan, savcının gözaltı süresini 24 saat uzattığını aktararak “Daha da uzatabileceğini söyledi. Delilleri araştıracağını belirten savcıya ortada organize bir suç olmadığını, sosyal medyada yapıldığı iddia edilen suçlamaların bireysel olduğunu anlattık. Ancak onlar delilleri önce bulmak yerine sanık üzerinden delillere gidiyorlar” dedi. Gözaltına alının 29 şüpheliden 8’i serbest bırakılmıştı.

İstanbul’da HDP broşürü örgüt üyeliğine delil oldu!

İstanbul’da önceki gün yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan DÖDEF ve HDK Gençlik Meclisi üyesi Mutlu Tatar ve Enes Kaya, HDP broşürlerini dağıtmaları gerekçe gösterilerek, “Örgüt üyesi olma” iddiasıyla tutuklandı. Tatar ve Kaya’nın avukatı Bülent Çoban, mecliste yer alan siyasi bir partinin broşürünün tutuklamaya gerekçe yapılmasının seçim temizliği olduğunu söyledi. İktidarın yargı eliyle seçim öncesi HDP aleyhine bir algı operasyonu yürüttüğünü söyleyen Çoban, tutuklananlar aleyhine somut bir delil bulunmadığını kaydetti.

Mersin'de vekil adayı dahil 7 gözaltı

DİHA’da yer alan habere göre, Mersin’de dün yapılan eş zamanlı ev baskınlarında aralarında HDP Milletvekili Adayı İkram Vuran’ın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Yine Mersin’de HDP’nin seçim materyallerini basan Leto Ajans ile aynı kişinin sahibi olduğu Mersin Prees Gazetesi’nde polisler hukuksuz şekilde arama yaptı.

Mersin’de sabah saatlerinde gerçekleşen plis operasyonunda HDP Mersin Milletvekili Adayı İkram Vuran, KJA aktivistleri Mesude Şahin, Gurbet Kapancılar, Yakay- Der yöneticisi Cahit Argiş, Bahattin Bektaş, Akdeniz Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren İŞTAR çalışanı Şerife Karabey ile Abdullah Ölmez gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısının artabileceği belirtilirken, gözaltı gerekçesi hakkında bilgi edinilemedi.

Tarihsiz arama kararı

Mersin’de HDP’nin seçim materyallerini basan Leto Ajans ile aynı kişinin sahibi olduğu Mersin Prees Gazetesi de polis baskınlarının hedefi oldu. Önceki gün işyerini kapattıktan sonra evine giden matbaa ve gazetenin sahibi Deniz Çağlar, akşam saat 20.00 sıralarında özel bir numaradan aranan, ‘Ya kapıyı açarsın yada kırarak içeri gireriz’ denilerek işyerine çağrıldı.

Bunun üzerine avukatı ile birlikte işyerine gelen Çağlar’a üzerinde soruşturma numarası ve tarihi olamayan ellerindeki arama kararını gösteren polisler, içeride arama yaptı. Yapılan aramalarda Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD FED) tarafından 9 Ekim komplosuna dair basılan el bildirilerine el konuldu. Aramaların ardından Çağlar ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette “PKK/KCK ile ilişkiniz var mı?”, “Örgüt adına doküman basıyormuşuz?” gibi sorular sorulduğunu söyleyen Çağlar, 1 Kasım seçimlerinin yaklaşması ile birlikte polis baskınlarının yaygınlaşmasının tesadüf olmadığını söyledi.

Çağlar, sahibi olduğu matbaada HDP ile ilgili afiş, pankart ve el ilanı materyallerini bastığını, gazetesinde ise HDP’ye ilişkin haberler yayınlamasından kaynaklı seçim öncesi susturma operasyonu yapıldığını ifade etti. Çağlar, polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.