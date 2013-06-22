Gezi Parkı eylemlerinde tutuklama dalgası

Ankara'da Gezi Parkı eylemlerini "organize ettikleri" ve "örgüt adına şiddet eylemine katıldıkları" suçlamasıyla mahkemeye sevkedilen 26 kişiden 23'ü tutuklandı.



İstanbul'da ise Gezi parkı olaylarına da karıştığı öne sürülen ve "terör örgütü üyeliği" ve "kamu malına zarar vermek" suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 17 kişiden 9’u daha tutuklandı.

Ankara'da Terörle Mücadele Kanununun 10. maddesiyle görevli cumhuriyet savcılarına ifade veren 26 zanlı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi. Nöbetçi mahkeme 26 zanlıdan 23'ünün tutuklanmasına, diğer 3 zanlının ise adli kontrol kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

İstanbul’da 2 gün önce 21 ilçedeki çok sayıda adreste gerçekleştirilen operasyonlarda, ESP ve MLKP üyesi olduğu öne sürülen 67 kişi gözaltına alınmış, 33 kişi perşembe günü Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmiş, 18 kişinin "terör örgütü üyeliği" ve "kamu malına zarar vermek" gibi suçlardan tutuklanmasına karar verilmişti.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alınan 34 şüpheli daha dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 17’si serbest bırakılırken 17 şüpheli ise "terör örgütü üyeliği" ve "kamu malına zarar vermek" suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüphelilerden 9’u "terör örgütü üyeliği" ve "kamu malına zarar vermek" suçundan tutuklandı. 8 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.