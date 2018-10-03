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Ankara'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın güvenlik kamera görüntüleri

Gökhan CEYLAN - Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - Ankara'da 2 kişinin silahla ölümünün ardındaki sır perdesi aralanmaya başladı

03 Ekim 2018 18:30

Gökhan CEYLAN - Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - Ankara\'da 2 kişinin silahla ölümünün ardındaki sır perdesi aralanmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi\'ndeki Müslüm Gürses Parkı\'nda henüz kimlikleri belirlenemeyen 18-25 yaşlarındaki 2 kişi, parkta tartışmaya başladı. Bu sırada silahın ateş alması üzerine parkta bulunan bir kadın yaralandı.

Olay yerinden kaçarak 600 metre uzaktaki Barış Apartmanı\'nın otoparkına gelen kişiler burada da tartışmayı sürdürdü. Elinde pompalı tüfek olan, karşısındakini öldürdükten sonra intihar etti.

Silah sesini duyanların durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 2 kişinin de öldüğünü tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, parkta yaralanan kadının Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Ölenlerin görüntüsü

-Polisin incelemesi

-Detaylar   

 

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