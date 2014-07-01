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Polisi şikayete etmeye karakola geldi, o polis kurşun yağdırdı

Ankara'da karakol önünde çıkan çatışmada 2 kadını öldüren şahıs polis tarafından etkisiz hale getirilirken, saldırganın Ankara Emniyeti'nde görevli olduğu ortaya çıktı

01 Temmuz 2014 21:03

Ankara’da kendisini rahatsız eden polis memurunu, karakola şikâyete gelen kadın, karakol önünde aynı kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Karakolda görevli polislerden birisi de kadını vuran şahsı vurarak etkisiz hale getirdi. Çıkan olayda, genç kadın ve kız kardeşi ile saldırgan hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, olay, akşam saatlerinde Beysukent Polis Merkezi önünde gerçekleşti.

İddiaya göre, ablası Nuray A. ve çocuğu ile karakola gelen Şengül Ö., kendisini rahatsız ettiğini ileri sürdüğü Bircan T.’yi karakola şikayet etti. Şikayetin ardından buradan ayrılan genç kadın iş yerine döndü. Bir süre sonra şikâyet ettiği şahsın kendisini rahatsız etmesi üzerine genç kadın, aracıyla karakolun yolunu tuttu. Bu sırada Bircan T., araçla, genç kadını takibe başladı.

Kadını karakolun bulunduğu sokakta sıkıştıran Bircan T., araçtan inerek silahını çekti. Bircan T., Şengül Ö., çocuğu ve ablası Nuray A.’nın bulunduğu araca kurşun yağdırdı. Bunun üzerine karakolda görevli polis şahsa silahla karşılık verdi. Çıkan çatışmada, Nuray A. bulunduğu araçta, Bircan T. ve Şengül Ö. ise kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

 

Saldırgan polis çıktı

 

Polis ekipleri çevre güvenliği alıp, olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede 15 boş kovan bulunurken, 8 kovanın kadının bulunduğu araca isabet ettiği öğrenildi. Kadını ve kız kardeşini vuran Bircan T.’nin de polis memuru olduğu ve Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı kaydedildi. Savcının yaptığı incelemenin ardından otomobilde bulunan Nuray A.’nın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

 

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