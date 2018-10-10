Ankara'da 2 haftada 240 bin kişiye GBT sorgusu

Ankara Valiliği açıklamasına göre 5 ilçede 14 gün boyunca yapılan asayiş çalışmalarında, 241 bin 503 kişinin GBT sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 1.582 kişi yakalandı. Hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık gibi suçlardan 273 şahıs tutuklandı.

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan basın duyurusu şöyle:

12.09.2018 günü saat 08.00’den 26.09.2018 günü saat 08.00’e kadar, ilimiz Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan caddeler, sokaklar ile umuma açık yerlerde ve bu yerlerde bulunan kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında yapılan uygulama sonucunda;

GBT sorgusu yapılan 241.503 şahıstan, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 1.582’si yakalanmış; hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık vb. suçlardan 273 şahıs tutuklanmıştır.

45.104 oto kontrol edilmiş, çalıntı olan 25 araç bulunmuştur.

99 motosiklete, 340 modifiyeli araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılıktan işlem yapılmıştır.

1.482 şahsa idari işlem yapılmıştır.

Ayrıca uygulamalarda;

• 2 adet ruhsatlı tabanca,

• 67 adet ruhsatsız tabanca,

• 59 belgeli tüfek,

• 26 belgesiz tüfek,

• 76 adet kurusıkı silah,

• 32 adet kesici ve delici alet,

• 993 adet değişik çapta fişek,

• 129 gram uyuşturucu madde,

• 1.714 adet uyuşturucu hap,

• 5.009 adet kaçak bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir.