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Ankara'da 2 bin 751 polisle 'huzur' operasyonu; 59 kişi yakalandı

Denetimlerde toplamda 97 bin 852 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi

17 Aralık 2017 07:00

Ankara'da 2 bin 751 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Huzur Ankara" operasyonu kapsamında, bazı suçlardan arandığı tespit edilen 59 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün koordinesinde, yunus timleri, çevik kuvvet, narkotik, özel harekat ve trafik denetleme birimleri ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla kent genelinde dün 19.30-24.00 saatlerinde "Huzur Ankara" operasyonu gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 21 bin 179 kişi genel bilgi taramasından geçirilirken, bazı suçlardan arandığı tespit edilen 59 kişi yakalandı, 9 kişi ise gözaltına alındı.

Yol denetimlerinde bin 533 araç sorgulanırken, 64 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca, aranan 2 araç yakalandı. Denetlenen 440 iş yerinden 44'üne idari işlem uygulanırken 2 iş yeri kapatıldı.

Öte yandan denetimlerde toplamda 97 bin 852 lira cezai işlem uygulandı.

Şüphelilerin üzerilerinde ve araçlarında yapılan aramada, 13 ruhsatsız tabanca, 10 av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, satışa hazırlanmış 7 bin 400 adet sigara, 496 paket kaçak sigara, 20 şişe kaçak içki, 3 kilo 446 gram tütün, 19 gram eroin, 498 poşet esrar ve 32 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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