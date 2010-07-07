-ANKARA'DA 2 AYRI KAVGADA 2 CİNAYET ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde çıkan 2 ayrı kavgada, 1 kişi bıçaklanarak, 1 kişi tabancayla vurularak öldürüldü. Denizciler Caddesi'ndeki olayda, müşteri yüzünden dolmuşçular arasında kavga çıktı. Kavgada, dolmuş sürücüsü Cevdet Ülker, bıçakla göğsünden ağır yaralandı. Numune Hastanesine kaldırılan Ülker, kurtarılamadı. Olayla ilgili Savaş Ş, Ersin Ş. ve İlker Ş. gözaltına alındı. Yenimahalle Yahyalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda ise iki komşu arasında kavga çıktı. Kavgada Cengiz K, Güven Aktaş'ı tabancayla vurarak öldürdü. İbrahim Yıldız ve Sevgi Balcı da darp sonucu yaralandı. Cengiz K. ve kavgaya karışan 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Her iki olayla ilgili emniyette sorgulamaları tamamlanan zanlılar, adliyeye gönderildi.