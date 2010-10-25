-ANKARA'DA 2 ASKER ARANIYOR ANKARA (A.A) - 25.10.2010 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''fuhşa aracılık ettikleri, bu şekilde elde ettikleri bilgiler ve kaydettikleri görüntülerle bazı bürokratlar ile askerlere şantaj yapmayı amaçladıkları öne sürülen kişilere yönelik'' soruşturma kapsamında, Ankara'da 2 asker hakkında daha yakalama kararı olduğu, bu kişilerin yakalanması için yürütülen çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı doğrultusunda 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, Ankara'da 3'ü asker, 3'ü sivil 6 kişiyi gözaltına almıştı. Ankara'da 2 asker hakkında daha yakalama kararı bulunduğu, bu kişilerin yakalanması için yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Öte yandan, gözaltına alınan aralarında Savunma Sanayi Müsteşarlığında çalışan bir üst düzey görevli ile bir TÜBİTAK çalışanının da bulunduğu 3 sivilin sağlık kontrolünün ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü, bu kişilerin, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul'a nakledilecekleri kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''fuhşa aracılık ettikleri, bu şekilde elde ettikleri bilgiler ve kaydettikleri görüntülerle bazı bürokratlar ile askerlere şantaj yapmayı amaçladıkları öne sürülen kişilere yönelik'' soruşturma kapsamında, bazı muvazzaf ve emekli subayların müşteki sıfatıyla ifadesine başvurulmuştu.