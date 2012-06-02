Ankara'da 194 kişi çocuk pornosu suçlamasıyla gözaltında!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla internet üzerinden çocuk pornosuna dönük içerikleri paylaştığı ileri sürelen 194 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları Büro Amirliği, Nisan 2010’da, bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden çok sayıda çocuk pornografisi içerikli profil oluşturulduğunu tespit etti. Amirlik, bu profiller üzerinden çocuk pornosu kayıtlarının yayımlandığı internet adreslerinin dağıtıldığını ve profilleri oluşturan kişilerin, küçük yaşta erkek çocukların açtığı profilleri bulmak suretiyle, çocuklara istismar içerikli yazılar yazdığını da belirledi.

Amirliğin tespitleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Bilişim Suçları Bürosu Cumhuriyet Savcısı Adem Can’ın talimatı üzerine, Ankara’nın yanı sıra 85 adli merkezde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 26’sı Ankara’da olan toplam 194 kişi gözaltına alındı.

Adreslerinde arama yapılan zanlıların, gelecek günlerde adliyeye çıkarılmaları bekleniyor.

Başsavcılık kaynakları, ”daha önce Interpol ve Europol’ün yaptığı tespitler üzerine Türkiye’de çocuk pornosuna yönelik operasyonlar düzenleniyorken, bu operasyonun tamamen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucu düzenlendiğini” ifade etti