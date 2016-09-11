Ankara’da 17 bin kişiye GBT sorgusu

Ankara'da muhtemel saldırıları önlemek için yapılan huzur operasyonlarında 17 bin 582 kişiye GBT sorgusu yapıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde meydana gelmesi muhtemel olayları önceden önleyebilmek, huzur ve güven ortamının muhafazasını temin etmek amacıyla gerçekleştirilen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Yunus Timleri, Çevik Kuvvet, Narkotik, Özel Harekât, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleriyle Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Pursaklar ve Yenimahalle Emniyet Müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla 9 Eylül günü 20.00-05.00 saatlerinde yapılan huzur operasyonunda; il genelinde: 17 bin 582 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı. Yapılan yol ve umuma açık yer uygulamasında 4 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkı tabanca 76 fişek ele geçirilirken, 3 bin 742 araç sorgulamadan geçirildi. Umuma açık 243 yer kontrol edilirken, 193 işyerine idari işlem yapıldı. Aranan 8 araç yakalanırken, 42 araç hakkında cezai işlem uygulandı, 6 araç sahibine alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. 10 kişi hakkında Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapılarak, 30 bin 500 Türk Lirası para cezası uygulandı. Bin 200 gram Hint Keneviri ve 200 bin müstehcen kartvizit ele geçirildi.