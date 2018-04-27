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Ankara'da 13 ilde operasyon: 32 binbaşı ve yüzbaşı hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı aldı

27 Nisan 2018 12:53

Ankara merkezli 13 ilde 'FETÖ' soruşturması kapsamında operasyon başlatıldı. Soruşturmada 12 binbaşı, 20 yüzbaşı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı kararı çıkarılan binbaşı ve yüzbaşıların görevde olduğu belirtiliyor.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda 'FETÖ'ye yönelik operasyon başlatıldı. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan binbaşı ve yüzbaşı rütbesinde 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı aldı.

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