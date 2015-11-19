T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da 100 kilogram patlayıcı ele geçirildi

PKK'ya ait olduğu belirtilen patlayıcıyı çıkartmaya çalışan bir kişi tutuklanarak cezavine kondu

19 Kasım 2015 20:23

Ankara polisi, PKK'ya ait olduğu belirtilen, C4 tipi patlayıcıdan daha yüksek etkiye sahip 100 kilogram nitrometan türü patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı. 

DHA'nın haberine göre, Ankara’nın Polatlı ilçesinde, 4 tipi patlayıcıdan daha yüksek etkiye sahip 100 kilogram nitrometan türü patlayıcı ele geçirildi. Ankara polisi, ele geçirilen patlayıcının PKK'ya ait olduğu belirtti.

PKK tarafından toprağa gömüldüğü öğrenilen 100 kilogram C4 tipi patlayıcı uzun bir süre emniyet güçleri tarafından izleniyordu. PKK üyesi olduğu öne sürülen İsmail K. patlayıcının olduğu yere gelerek patlayıcı çıkartmaya çalışması sonucu emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen nitrometan türü patlayıcının C4 tipi patlayıcıdan daha yüksek etkiye sahip olduğu belirtildi. Polatlı’dan Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen İsmail K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

ETİKETLER

ankarapatlayıcıpkknitrometan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24