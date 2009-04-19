Ankara’da 1 Mayıs Sıhhiye Meydanı'nda kutlanacak

Ankara'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlamaları, Sıhhiye Meydanı'nda yapılacak.



Petrol-İş Ankara Şubesi'nde, Ankara'daki 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin basın toplantısı düzenlendi.



KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Satı Burunucu Çalı, aralarında Türk-İş, KESK, TMMOB'un da bulunduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi adına yaptığı açıklamada, tüm dünyada İşçi Bayramı olarak kutlanan 1 Mayıs'a, derinleşen ekonomik kriz koşullarında girildiğini belirtti.



Ekonomik krizi en ağır yaşayan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu öne süren Çalı, Türkiye'de sanayi üretiminin yüzde 60 düştüğünü, kriz nedeniyle son 1 yıl içerisinde 1 milyona yakın emekçi ve ailesinin köye döndüğünü ifade etti.



Genç işçiler arasında işsizlik oranın yüzde 28'leri bulduğunu belirten Çalı, her 3 gençten birinin işsiz olduğunu kaydetti. Çalı, işsizlik konusunda Türkiye'nin Avrupa'da lider, dünyada ise 2. sırada yer aldığını söyledi.



İşçi sınıfı ve emekçiler için çalışma ve yaşama koşullarının giderek kötüleştiğini savunan Çalı, "İşten atmaların ve ücretsiz izinlerin yasaklanması için, kıdem tazminatı ve işsizlik fonunu gasp ettirmemek için, NATO'nun kapatılması ve üslerin dağıtılması için, eşitlik, özgürlük, kardeşlik, halklara barış ve demokrasi için 1 Mayıs'da alanlara çıkacağız" dedi.



Tüm Ankaralıları Sıhhiye Meydanı'na çağıran Çalı, 1 Mayısta 13.30'da Gar önünde toplanacaklarını, daha sonra miting alanı olan Sıhhiye Meydanı'na yürüyeceklerin bildirdi.



