-ANKARA'DA '1 MAYIS' SIHHİYE MEYDANI'NDA ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - DİSK, KESK, TÜRK-İŞ, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), ''1 Mayıs İşçi Bayramı''nda Sıhhiye Meydanı'nda miting düzenleyeceğini açıkladı. DİSK, KESK TÜRK-İŞ, TMMOB ve TTB'den oluşan ''1 Mayıs Tertip Komitesi'' Yüksel Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Komite adına konuşan DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Kani Beko, 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü'nde işçilerin, emekçilerin, kamu çalışanlarının, emeklilerin, işsizlerin, öğrencilerin meydanlarda seslerini duyuracaklarını söyledi. 1 Mayıs'taki kutlamalara katılacakların saat 11.00'da Gar önünde toplanacağını bildiren Beko, Sıhhiye Meydanında yapılacak ''1 Mayıs İşçi Bayramı Mitingi'nin saat 14.00'da başlayacağını kaydetti.