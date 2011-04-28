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Ekonomi

ANKARA'DA 1 MAYIS KUTLAMALARI SIHHİYE'DE ANKARA (A.A)

28 Nisan 2011 17:11

-ANKARA'DA 1 MAYIS KUTLAMALARI SIHHİYE'DE ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Ankara'daki ''1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'' kutlamalarının saat 14.00'te Sıhhiye Meydanı'nda gerçekleştirileceği bildirildi. DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Kani Beko, Ulus'taki Atatürk heykelinin önünde, DİSK, KESK, TÜRK-İŞ, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) ''1 Mayıs Tertip Komitesi'' nce hazırlanan ortak bildiriyi okudu. Beko, 119 yıldır işçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ın, tüm dünyada emekçilerin haklarını savundukları, taleplerini ortaya koydukları ve bunu iş yerlerine, kentlerin en büyük meydanlarına, alanlarına taşıdıkları gün olduğunu söyledi. Türkiye'de 1 Mayıs'ın 1905 yılından beri kutlandığını hatırlatan Beko, ancak 1 Mayıs'ın gerçek anlamını ve değerini, 1 Mayıs 2010'da Taksim Meydanının açılması ve bu günün resmi tatil ilan edilmesiyle kazandığını kaydetti. Türkiye'nin, emeklilik hakkının, iş güvencesinin, sağlık haklarının ortadan kaldırıldığı, kıdem tazminatının kaldırılması için hazırlıkların yapıldığı, hemen her gün işçi cinayetleri yada ağır iş kazalarının yaşandığı, yeni istihdam paketlerinin ülkeyi ucuz emek cenneti haline getirdiği, kadınların tecavüz, aile içi şiddet, aşırı emek sömürüsüyle yüz yüze kaldığı günlerden geçtiğini savunan Beko, ''İşte bu nedenle özgür bir ülkede demokratik ve insanca yaşam isteyenler, yolsuzluğa ve yoksulluğa hayır diyenler, yaşanabilir bir dünya isteyenler, her türlü ayrımcılığa ve baskıya hayır diyenler, savaş ve şiddetle değil barış içinde yaşamak isteyenler, 1 Mayıs'ta alanları dolduracak'' dedi. Ankara'da 1 Mayıs kutlamalarına katılacakların saat 11.00'da Ankara Garı önünde toplanacağını, daha sonra da Sıhhiye Meydanı'na yürüyerek 14.00'te miting gerçekleştireceğini belirten Beko, işçi, emek, meslek, gençlik ve kitle örgütleri ile siyasal örgütleri mitinge davet etti.

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