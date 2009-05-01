Ankara'da 1 Mayıs gergin geçti

Ankara'daki 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı Sıhhiye Meydanı'na girişlerdeki arama noktasında polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede 15 polisin yaralandığı bildirildi.



Sıhhiye Meydanı'ndaki mitinge girmek üzere arama noktasına geldikleri sırada üzerlerini aratmak istemeyen halk evleri grubu ile polis arasında çıkan arbede sırasında 15 polis yaralandı. Yaralı polisler, ambulanslarla Numune Hastanesi'ne taşındı. Yaralanan polislerden 14'ünün ayakta tedavi edildiği, kafasına taş isabet eden bir polisin ise hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.



Olayların ardından göstericiler, polisin arama noktasını yıktılar. Konulan bariyerleri yerlerde sürükleyen göstericiler, yolu ikiye ayıran camların bir bölümünü de kırdılar.



Arama noktasının ortadan kalkması üzerine, mitinge katılanların yaklaşık 3'te birinin üst araması yapılamadı.



6 gözaltı var



Bu arada, mitinge katılmak isteyenlerin Gar'dan yürüyüşe geçtiği sırada Hacettepe Hastanesi istikametinden kendilerine “Kağıt İşçileri Platformu” adı veren bir grup, yanlarında kağıt topladıkları arabalarla birlikte Sıhhiye Meydanı'na doğru yürümek istedi.



Polisin ikazlarına rağmen yürüyüşte ısrar eden işçilerden 6'sı gözaltına alındı. “Polise mukavemet” iddiasıyla gözaltına alındıkları bildirilen 6 kişi, emniyete götürüldü.

