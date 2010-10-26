T24 LogoT24 Logo
Gündem

ANKARA'DA 1 ASKER DAHA GÖZALTINA ALINDI ANKARA (A.A)

26 Ekim 2010 15:13

-ANKARA'DA 1 ASKER DAHA GÖZALTINA ALINDI ANKARA (A.A) - 26.10.2010 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''fuhşa aracılık ettikleri, bu şekilde elde ettikleri bilgiler ve kaydettikleri görüntülerle bazı bürokratlar ile askerlere şantaj yapmayı amaçladıkları öne sürülen kişilere yönelik'' soruşturma kapsamında, Ankara'da, hakkında yakalama kararı bulunan 1 askerin daha gözaltına alındığı bildirildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı doğrultusunda 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, Ankara'da, hakkında yakalama kararı bulunan askerlerden biri daha gözaltına alındı. Yakalama kararı bulunan bir askerin ise yurt dışında olduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında dün Ankara'da 3'ü asker, 3'ü sivil 6 kişi gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24