-ANKARA'DA 1 ASKER DAHA GÖZALTINA ALINDI ANKARA (A.A) - 26.10.2010 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''fuhşa aracılık ettikleri, bu şekilde elde ettikleri bilgiler ve kaydettikleri görüntülerle bazı bürokratlar ile askerlere şantaj yapmayı amaçladıkları öne sürülen kişilere yönelik'' soruşturma kapsamında, Ankara'da, hakkında yakalama kararı bulunan 1 askerin daha gözaltına alındığı bildirildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı doğrultusunda 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, Ankara'da, hakkında yakalama kararı bulunan askerlerden biri daha gözaltına alındı. Yakalama kararı bulunan bir askerin ise yurt dışında olduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında dün Ankara'da 3'ü asker, 3'ü sivil 6 kişi gözaltına alınmıştı.