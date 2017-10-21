T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da 39 eski polis 'FETÖ'den tutuklandı

Ankara'da 'FETÖ' üyelerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 eski polis tutuklandı

21 Ekim 2017 16:17

Ankara'da 'FETÖ' üyelerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 eski polis tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen 51 eski polis, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen şüphelilerden 39'u tutuklandı, diğer kişiler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Ekim'de soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Murat Şahingöz'ün talimatıyla, eski emniyet müdür yardımcıları ve daire başkanlarının da aralarında olduğu şüphelileri farklı illerdeki operasyonla gözaltına almıştı.

ETİKETLER

polistutuklamaFETÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24