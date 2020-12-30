Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nda tutmayan yolcu garantisinin bedeli 7.5 milyon dolar

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’na bu yıl için 5 milyon yolcu garantisi verildi. Sayı, 11.5 ayda 727 binde kaldı. Müteahhidi, gelmeyen yolcu için Hazine’den 7.5 milyon dolar almayı garantiledi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ankara YHT Garı için diğer tüm YİD modellerinden farklı olarak hem gelen hem gelmeyen yolu için 1.5 dolar artı KDV ödendiğini belirtti. Sözcü’nün haberine göre Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

“2017 ve 2018’de 2’şer milyon, 2019- 2020’de 5’er milyon yolcu garantisi verildi. 2021-2024 arası 8 milyon, 2030 yılına kadar da her yıl 10 milyon yolcu garantisi var. Öyle bir sözleşme yapılmış ki, yıllık garantinin üzerinde yolcu gelse bile, her yolcu için Hazine’den bu kez 0.5 dolar çıkacak. Ankara Polatlı arası bilet ücret 19 lira ama TCDD yolcudan aldığı 19 liranın 1.5 doları olan yaklaşık 15 lirayı yolcu garantisi olarak işletmeci şirkete ödüyor. YHT’yi işleten şirkete ait 2 bin 500 araçlık otopark ve 50 bin metrekarelik dükkan alanı da var. Bu alanlar ve araçlardan da kira geliri elde ediyor. Ankara YHT’de Hazine resmen soyuluyor.”