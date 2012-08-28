Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı ihalesine tek teklif

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından yap-işlet-devret modelinin ilk kez uygulanacağı Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı İhalesi'ne tek teklifi Limak İnşaat-Kolin İnşaat-Cengiz İnşaat konsorsiyumu verdi.

TCDD Genel Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen ihalenin komisyon başkanlığını TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmet Duman yaptı.

Duman, ihalenin açılışında yaptığı konuşmada, bugüne kadar havaalanlarının yapımında başarıyla uygulanan YİD modelinin ilk kez bir demiryolu projesinde uygulanacağını ifade etti. Projenin başarıyla gerçekleştirilmesi durumunda YİD modelini bundan sonraki projelerde de uygulayacaklarını bildiren Duman, projeyle ilgili bilgi verdi.

İhale için 10 firmanın şartname aldığını belirten Duman, tek teklifin Limak İnşaat-Kolin İnşaat-Cengiz İnşaat konsorsiyumundan geldiğini bildirdi.

Şartname gereği inşaat süresinin 2 yılı geçemeyeceğini ifade eden Duman, gerekli incelemeler ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra işletim süresi teklifinin yer aldığı zarfın basın huzurunda açılacağını kaydetti.

İhale şartnamesine göre, ihaleyi kazanan firma, garın yanı sıra peronlar ile tren setleri yıkama tesislerini yapacak, peronlara rayları ise TCDD döşeyecek.



Proje revize oldu



TCDD Genel Müdürlüğü, Yüksek Planlama Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nın metro hatlarına entegrasyonu yönünde projeyi revize etti. Buna göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Batıkent metrosu ile Keçiören metrosunun kesiştiği yer olan Atatürk Kültür Merkezi durağından başlayan ve Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nın altından geçerek, Genelkurmay kavşağından Çayyolu metrosuna bağlanacak yeni bir metro hattının etüd projelerini hazırladı.

Etüd projeye göre, Genelkurmay kavşağı ile Atatürk Kültür Merkezi arasına yapılacak metro hattı yerin 25 metre altından geçecek.

Projelerin tamamlanmasının ardından, TCDD Genel Müdürlüğü, Yüksek Planlama Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nın hafif raylı sistem Ankaray’ın yanı sıra metro hatlarına da entegrasyonu yönünde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzaladı. Hazırlanan protokol, TCDD Genel Müdürlüğü’nün Yönetim Kurulu ile Belediye Meclisi’nde de onaylandı.



Hızlı tren garının özellikleri



Celal Bayar Bulvarı ile mevcut gar binasının arasındaki araziye inşa edilmesi planlanan Ankara Hızlı Tren Garı, 21 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek. Günde 50 bin, yılda 15 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak garın zemin katında yolcu dinlenme salonları ve büfeler bulunacak. Garın iki katına 5 yıldızlı otel yapılacak. Garın çatı katında ise restoran ve kafeler olacak. Garın zemin katının altında peronlar ve bilet satış gişeleri, bir alt katta ise 3 bin araçlık kapalı otopark yer alacak.

Mevcut gardaki hatların deplase edilmesinin ardından yeni garda, aynı anda 12 hızlı tren setinin yanaşabileceği 420 metre uzunluğunda 6 hızlı tren hattı, 4 konvansiyonel tren hattı ile 2’şer banliyö ve yük treni hattı yapılacak. Hızlı tren garı ile mevcut garın eş güdümlü olarak kullanılması planlanıyor.

İki gar binasının yer altından ve yer üstünden bağlantısı da sağlanacak. Projeye göre, hafif raylı toplu taşıma sistemi Ankaray’ın Maltepe istasyonundan yeni gar binasına, içinde yürüyen bant bulunan tünel yapılacak. Ayrıca, TCDD arsasından Ankara Büyükşehir Belediyesine arsa devredilecek ve Celal Bayar Bulvarı 3x3 şeritten 4x4 şeride çıkarılarak trafik rahatlatılacak.