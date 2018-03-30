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Ankara Vergi Dairesi'ndeki patlamaya ilişkin soruşturmadan: Özel güvenlik kusurlu

Komisyon, özel güvenlik görevlilerinin sertifikalarını iptal ederek, görevlerine son verildi

30 Mart 2018 14:41

Ankara Valiliği Özel Güvenlik Komisyonu, Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'nda görevli 11 özel güvenlik görevlisinin görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle kusurlu olduklarını tespit etti. Komisyon, özel güvenlik görevlilerinin sertifikalarını iptal ederek Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'ndaki görevlerine son verildi.

Habertürk'te yer alan haberine göre, 1 Şubat Perşembe akşamı Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'nda gerçekleşen patlamanın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatılarak olayın tüm ayrıntıları ile aydınlatılmasının ardından, Ankara Valiliği Özel Güvenlik Komisyonu da 11 özel güvenlik görevlisinin "kusurlu" olduğunu değerlendirdi.

Özel güvenlik görevlilerinin "olay günü görevlerini yerine getirirken, görevlerinin gerektirdiği özen ve dikkati göstermedikleri"ne hükmeden komisyon, bu kişilerin "özel güvenlik görevlisi olarak çalışmasının uygun görülmediği"ne karar verdi.

Komisyon, özel güvenlik görevlilerinin sertifikalarını iptal ederek Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'ndaki görevlerine son verildi.

Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'nda saat 20.05'te gerçekleşen patlamada 4 kişi yaralanmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda olayla ilgilisi bulunan şüpheliler kısa sürede tespit edilmiş, olayın faili Ersen Ertogan yakalanacağını anlayınca intihar etmiş, diğer şüpheliler ise gözaltına alınarak adalet karşısına çıkartılmıştı.

Yapılan soruşturmada, saldırının terör örgütü PYD/YPG'nin 2014'te kurduğu sözde anti-terör yapılanması (YAT) tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkarılmıştı. Saldırıyı koordine eden kişinin ise bu yapılanma içerisinde faaliyet gösteren Suriye Kamışlı nüfusuna kayıtlı "Ebu Serdar" kod adlı Alan Chuckmaus olduğu ve olaydan bir gün önce ülkeyi terk ettiği belirlenmişti.

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