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Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'ndaki patlamaya ilişkin 7 kişi tutuklandı

Patlamada 2 kişi yaralanmıştı

16 Şubat 2018 14:48

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nda meydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alınan 14 kişiden 7'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığı'nda 1 Şubat'ta meydana gelen patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 9'u Suriye uyruklu 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 5'i savcılıktan serbest bırakılırken, 7'si tutuklama, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 7'si tutuklanarak Sincan Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Başkentte Çukurambar semtindeki Vergi Dairesi Başkanlığında 1 Şubat'ta patlama meydana gelmiş, 2 kişi cam kırıkları nedeniyle hafif yaralanmıştı.

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