Ankara ve Zonguldak 14 Ağustos'ta karanlıkta kalacak

Ankara ve Zonguldak'ın bazı yerlerinde, 14 Ağustos Çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bakım çalışması nedeniyle Çankaya'da Büyük Esat Mahallesi Alın Caddesi Koza Sokak ve civarına 09.30-14.30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Scada çalışması nedeniyle Yenimahalle'de, 09.00,12.30 saatleri arasında Eskişehir Yolu Foreks Petrol, Sincan'da 09.00-12.00 saatleri arasında Malazgirt Mahallesi Şehit Sabri Kartal Caddesi, Mazlum, Mis, Maskeli, Mahir, Mat, Mesir, Miktar, Meta, Mihrap sokaklar, 13.00-16.00 saatleri arasında Tandoğan Mahallesi Adı Güzel,Yabangülü,Yüksel,Sadri Alışık,Usta,Patika,Yetiş sokaklar elektrik alamayacak.

Bakım çalışması nedeniyle Pursaklar'da Gicik Mahallesi,Gicik özel trafolar,Aski Su Kuyusu,Gicik Huzurevi'ne 10.00-15.00 saatleri, Kazan'da Dönge Mahallesi, Güvenç köyü, Adil Şahin, Abdullah Hasbenli, Orhan Perçin, Necip Yılmaz,Sami Güryuva, Kardeşler Çiftliği, Ahmet Güngür, Aziz Çiftliği, Maray İnşaat'a 09.00-12.00 saatleri, Örencik Harmanları,Örencik ve Sayrak köyleri,Yapımtaş'a (Kedikumcu) 13.00-17.00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Haymana'da Yergömü Köyü, Kalecik'te Karahöyük, Akçadaş, Elecik, Yeniçöte, Değirmenkaya, Yılanlı, Hasayaz, Yeşilöz, Kuyucak, Tavşancı Eşmedere, Koyunbaba, Şemseddin, Sırıklı, Beykavağı, Yüzbey, Karatepe, Hançılı, Demirtaş, Kınık mahalleleri, bölgede bulunan su kuyuları ve özel trafolar 10.00-15.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde de Musabeyli, İsafakıhlı, Dağköy köylerine, Yeşilyurt köyü ve Kasımlı köyü Çöngelli Mahallesi'ne 10.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.