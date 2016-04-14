Ankara ve Suruç saldırılarının failleri ile aranan canlı bombalar birlikte fotoğraf çektirmiş

Ankara'da 102 kişinin, Suruç'ta ise 34 kişinin hayatını kaybettiği saldırının bağlantılarını ortaya koyan yeni belge ve fotoğraflara ulaşıldı. DHA'da yer alan habere göre, her iki saldırının talimatını verdiği öne sürülen Halil İbrahim Durgun ile canlı bombaların IŞİD kamplarında birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Suruç bombacısı aranan

canlı bombalarla yemek yemiş

Her iki ilde sürdürülen soruşmaya yön veren fotoğraflarda; Ankara saldırısını gerçekleştiren canlı bombacıları Ankara'ya getiren Halil İbrahim Durgun, Suruç bombacısı Abdurrahman Alagöz ile birlikte yer alıyor. Belge ve fotoğrafların her iki saldırının da planlayıcısı olmakla suçlanan ve 4 milyon Türk Lirası ödül konularak aranan teröristler listesinde bulunan IŞİD'li Yunus Durmaz'ın bilgisayarından çıktığı öğrenildi. Fotoğraflarda ayrıca Alagöz, canlı bomba olarak aranan Kasım Dere, Osman Kızılbent ve Mehmet Şükrü Yoldaş'la yemek yerken görülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, belgeleri Suruç saldırısını yürüten Şanlıurfa Başsavcılığı'na gönderdi. Belgeler arasında Ankara saldırısı şüphelisi Yakup Şahin'in ifadesi de yer aldı. Suruç saldırganı Alagöz'ün Ankara saldırısının kuryesi Halil İbrahim Durgun'un evinde bir gece kaldığı ve saldırı günü Alagöz'ün, Durgun tarafından motosikletle Suruç'a gönderdiği yapılan tespitler arasında yer aldı.