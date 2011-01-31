-ANKARA VE İSTANBUL'DA PROTESTOLAR ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - Bazı sivil toplum örgütü üyeleri, geceyarısına doğru Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul'daki Başkonsolosluk önünde Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i ve Mısır hükümetini protesto etti. Aralarında İnsani Yardım vakfı (İHH) ve İnsan Hakları Ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) üyelerinin de bulunduğu bir grup, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği önüne gelerek Mısır hükümetinin halka yönelik tavrını protesto etti. Mısır devletinin bu gece halka yönelik ''katliam'' yapacağını öne süren grup üyeleri, tüm dünyanın bu duruma tepki göstermesi talebinde bulundu. Protesto gösterisi yaklaşık 1 saat sürerken, grup tekbir ve duaların ardından olaysız bir şekilde dağıldı. -MISIR BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO- Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde de geceyarısına doğru toplanan bir grup, Mübarek'i protesto etti. Mısır'ın 4. Levent'teki Başkonsolosluk binası önünde toplanan yaklaşık 70 kişilik grup, ''Diktatörlük ve zulme karşı Mısır halkının direnişinin yanındayız'', ''Mısır halkı yalnız değildir'', ''Mübarek şaşırma sabrımızı taşırma'' şeklinde sloganlar attı Havanın soğuk olması nedeniyle, battaniye ve ısıtıcılarını da yanında getiren grup üyeleri, sık sık tekbir getirdi. İHH Başkanı Bülent Yıldırım'ın da destek verdiği grup, yaklaşık 1 saat sonra polisin güvenlik tedbirleri almasının ardından olaysız dağıldı.